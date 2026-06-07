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07 июня 2026 в 12:51

В Гренландии сняли эффектное видео с обвалом ледника

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
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Пользователи Сети опубликовали видео с обвалом ледника в Гренландии. Очевидцы сняли момент, как крупные массы льда откалываются от массива и падают в воду, вызывая сильные волны.

Ролик был снят с борта небольшого судна. На кадрах видно, как ледяные глыбы рушатся в море, поднимая волну.

Также сообщалось, что шельфовый барьер ледника Туэйтса, более известный как ледник Судного дня, может создать угрозу безопасности для шести стран. Речь идет о США, Нидерландах, Мальдивах, Тувалу, Бангладеш и Великобритании. По мнению ученых, таяние ледника может повысить уровень воды в нескольких регионах на три метра и более.

Ранее на видео попал медведь, который выбежал на проезжую часть неподалеку от жилых домов в Хабаровском крае. В какой-то момент зверь заметил человека и ринулся за ним. Мужчина не растерялся — припугнул хищника и забрался на балку. После этого медведь убежал дальше.

До этого сообщалось о курьезном инциденте в Чили, где служебная собака, обученная поиску наркотиков, во время официальной церемонии вцепилась в карман вице-адмирала Артуро Оксли. Происшествие произошло на выпуске кинологических расчетов военно-морского флота страны и попало на видео.

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