В Гренландии сняли эффектное видео с обвалом ледника

Пользователи Сети опубликовали видео с обвалом ледника в Гренландии. Очевидцы сняли момент, как крупные массы льда откалываются от массива и падают в воду, вызывая сильные волны.

Ролик был снят с борта небольшого судна. На кадрах видно, как ледяные глыбы рушатся в море, поднимая волну.

Также сообщалось, что шельфовый барьер ледника Туэйтса, более известный как ледник Судного дня, может создать угрозу безопасности для шести стран. Речь идет о США, Нидерландах, Мальдивах, Тувалу, Бангладеш и Великобритании. По мнению ученых, таяние ледника может повысить уровень воды в нескольких регионах на три метра и более.

Ранее на видео попал медведь, который выбежал на проезжую часть неподалеку от жилых домов в Хабаровском крае. В какой-то момент зверь заметил человека и ринулся за ним. Мужчина не растерялся — припугнул хищника и забрался на балку. После этого медведь убежал дальше.