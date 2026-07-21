В Совфеде предложили брать в армию «раненых, больных и хромых» Сенатор Кондратьев: россиянам не нужно запрещать защищать родину

Россиянам не нужно запрещать реализовывать «право на защиту родины», заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сенатор Алексей Кондратьев. Он предложил разрешить брать на военную службу «раненых, больных и хромых», а также возродить практику женских подразделений противовоздушной обороны, существовавших в годы Великой Отечественной войны.

Кондратьев также обратился к жителям Тамбовской области, которая подверглась атаке со стороны украинских вооруженных сил, с призывом вступить в добровольческие отряды. Он подчеркнул, что в любое свободное время необходимо приходить для защиты объектов и делать все, чтобы «небо было закрыто».

Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области прорабатывают меры поддержки для пострадавших и семей погибших при атаке ВСУ на склад Wildberries. Администрация района уже имеет полные данные обо всех получивших ранения.

До этого основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые — по 1 млн рублей. Компания также прорабатывает суммы компенсаций для продавцов и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ, отметила она.