В НАТО задумались о намерениях США в отношении Гренландии

Внутри НАТО сохраняется неопределенность относительно того, насколько решительно президент США Дональд Трамп настроен на получение контроля над Гренландией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Альянсе. Европейские дипломаты признают, что американский лидер может использовать риторику для давления на союзников.
Внутри НАТО замешательство по поводу того, насколько решительно Трамп настроен на взятие Гренландии, — говорится в публикации.
Ранее Трамп говорил, что Гренландия не должна быть подконтрольна Дании. Он высказал свое мнение во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американский лидер назвал остров «важной частью для США», вокруг которой находятся «китайские и российские корабли».
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности защищать территорию королевства, в том числе входящую в его состав Гренландию, от любого военного нападения. По ее словам, Копенгаген способен обороняться как от «врага, так и от бывшего союзника».
До этого Фредериксен заявила, что Гренландия не будет продана и не станет частью США. На саммите НАТО в Анкаре она подчеркнула, что жители острова ясно дали понять о нежелании входить в состав США.