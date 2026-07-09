В НАТО задумались о намерениях США в отношении Гренландии FT: в НАТО не понимают планов США по Гренландии

Внутри НАТО сохраняется неопределенность относительно того, насколько решительно президент США Дональд Трамп настроен на получение контроля над Гренландией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Альянсе. Европейские дипломаты признают, что американский лидер может использовать риторику для давления на союзников.

Внутри НАТО замешательство по поводу того, насколько решительно Трамп настроен на взятие Гренландии, — говорится в публикации.

Ранее Трамп говорил, что Гренландия не должна быть подконтрольна Дании. Он высказал свое мнение во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американский лидер назвал остров «важной частью для США», вокруг которой находятся «китайские и российские корабли».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности защищать территорию королевства, в том числе входящую в его состав Гренландию, от любого военного нападения. По ее словам, Копенгаген способен обороняться как от «врага, так и от бывшего союзника».

До этого Фредериксен заявила, что Гренландия не будет продана и не станет частью США. На саммите НАТО в Анкаре она подчеркнула, что жители острова ясно дали понять о нежелании входить в состав США.