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09 июля 2026 в 16:10

В НАТО задумались о намерениях США в отношении Гренландии

FT: в НАТО не понимают планов США по Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Внутри НАТО сохраняется неопределенность относительно того, насколько решительно президент США Дональд Трамп настроен на получение контроля над Гренландией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Альянсе. Европейские дипломаты признают, что американский лидер может использовать риторику для давления на союзников.

Внутри НАТО замешательство по поводу того, насколько решительно Трамп настроен на взятие Гренландии, — говорится в публикации.

Ранее Трамп говорил, что Гренландия не должна быть подконтрольна Дании. Он высказал свое мнение во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американский лидер назвал остров «важной частью для США», вокруг которой находятся «китайские и российские корабли».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности защищать территорию королевства, в том числе входящую в его состав Гренландию, от любого военного нападения. По ее словам, Копенгаген способен обороняться как от «врага, так и от бывшего союзника».

До этого Фредериксен заявила, что Гренландия не будет продана и не станет частью США. На саммите НАТО в Анкаре она подчеркнула, что жители острова ясно дали понять о нежелании входить в состав США.

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