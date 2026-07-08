Дания приготовилась защищаться «от бывшего союзника»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности защищать территорию королевства, в том числе входящую в его состав Гренландию, от любого военного нападения. По ее словам, которые передает Clash Report, Копенгаген способен обороняться как от «врага, так и от бывшего союзника».

Мы готовы защищать каждый дюйм НАТО, включая нашу собственную территорию, — сказала Фредериксен.

Ранее Фредериксен заявила, что Гренландия не будет продана и не станет частью США. Она подчеркнула на саммите НАТО в Анкаре, что жители острова ясно дали понять, что не желают входить в состав Соединенных Штатов.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании. Он назвал остров «важной частью мира для США», вокруг которой находятся «китайские и российские корабли».

При этом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе в целом удалось разрешить ситуацию вокруг Гренландии. Он убежден, что окончательно решить эту проблему можно с помощью трехсторонних переговоров США, Дании и Гренландии.