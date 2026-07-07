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07 июля 2026 в 16:53

Трамп снова напугал Гренландию громким заявлением

Трамп: США должны контролировать Гренландию

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании, заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американский лидер Дональд Трамп. Он назвал остров «важной частью [мира] для США», вокруг которой находятся «китайские и российские корабли», передает ТАСС.

Ее должны контролировать США, а не Дания, — сказал Трамп.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе в целом удалось разрешить ситуацию вокруг Гренландии. Он убежден, что окончательно решить эту проблему можно с помощью трехсторонних переговоров США, Дании и Гренландии, а также усиления безопасности в Арктике.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны Запада не проявляли уважения в отношении суверенитета Дании в контексте присоединения Гренландии к США. При этом они требуют уважения к территориальной целостности Украины, добавил дипломат.

Также сообщалось, что президент США не оставил планов взять Гренландию под контроль. Тем не менее американский лидер несколько снизил активность в этом вопросе.

Мир
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Дональд Трамп
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