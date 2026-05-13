День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 10:48

«НАТО прилагает все усилия»: в Европе испугались действий союзников

Журналист Боуз: НАТО прилагает все усилия для продолжения кризиса на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Журналист Чей Боуз прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о последствиях возможной победы России на Украине. В соцсети X он связал слова датского премьера с политикой НАТО в отношении украинского кризиса.

НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался, — написал Боуз.

Ранее Боуз подверг резкой критике главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая до этого заявила об усилении российского влияния в Европе и призвала проявлять бдительность из-за участия россиян в спортивных соревнованиях и Венецианской биеннале. Он также назвал политика мошенницей и лгуньей.

Отставной офицер штаба Сухопутных войск США американский военный историк и эксперт по вопросам нацбезопасности Дэвид Пайн отметил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине обеспечивает не только демилитаризацию сопредельного государства, но и частичное разоружение НАТО.

Он напомнил, что западные страны активно передают Киеву свои запасные системы вооружений, тем самым сокращая собственные арсеналы. Аналитик напомнил о стремительном продвижении российских танковых колонн к Киеву в самом начале спецоперации. Он полагает, что армия способна повторить подобный маневр в любой момент, если будет получен соответствующий приказ из Кремля.

Европа
Украина
НАТО
Дания
Метте Фредериксен
Чей Боуз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым иностранцам за поддержку России предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Электричка сошла с рельсов в Белгородской области
Белоруссия передала Турции опасного преступника
Пенсионер несколько раз выстрелил по школе и детской площадке на юге Москвы
Энергетический рынок накрыла волна пессимизма из-за ситуации с Ираном
Знакомые убитой в Финляндии россиянки отреагировали на трагедию
Молдавия оказалась в щекотливой ситуации из-за разрыва между США и ЕС
Четырехлетний ребенок сорвался с 15-го этажа
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.