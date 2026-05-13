«НАТО прилагает все усилия»: в Европе испугались действий союзников Журналист Боуз: НАТО прилагает все усилия для продолжения кризиса на Украине

Журналист Чей Боуз прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о последствиях возможной победы России на Украине. В соцсети X он связал слова датского премьера с политикой НАТО в отношении украинского кризиса.

НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался, — написал Боуз.

Ранее Боуз подверг резкой критике главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая до этого заявила об усилении российского влияния в Европе и призвала проявлять бдительность из-за участия россиян в спортивных соревнованиях и Венецианской биеннале. Он также назвал политика мошенницей и лгуньей.

Отставной офицер штаба Сухопутных войск США американский военный историк и эксперт по вопросам нацбезопасности Дэвид Пайн отметил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине обеспечивает не только демилитаризацию сопредельного государства, но и частичное разоружение НАТО.

Он напомнил, что западные страны активно передают Киеву свои запасные системы вооружений, тем самым сокращая собственные арсеналы. Аналитик напомнил о стремительном продвижении российских танковых колонн к Киеву в самом начале спецоперации. Он полагает, что армия способна повторить подобный маневр в любой момент, если будет получен соответствующий приказ из Кремля.