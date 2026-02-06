Истребила норок, поссорилась с Трампом: премьер Дании погрязла в скандалах

Рейтинг премьера Дании Метте Фредериксен вырос на фоне конфронтации с Трампом по Гренландии. В 2019 году она стала самым молодым премьер-министром в истории страны в возрасте 41 года, но тут же зарекомендовала себя как спорного политика и патентованного русофоба. Как Фредериксен уничтожила популяцию норок в Дании и обрушила этим национальную экономику, почему для нее «война на Украине лучше, чем мир» и как она замешана в коррупционном деле Миндича — в колонке политического аналитика Александра Чаусова для NEWS.ru.

Обещала «велфер», но обрушила экономику

Рейтинги премьер-министра Дании и по совместительству главы местной Социал-демократической партии (СДП) Метте Фредериксен выросли на фоне ее конфронтации с Трампом по вопросу принадлежности Гренландии, сообщает издание Politico.

В среде западных экспертов говорят о ее «жестком противостоянии с США», поскольку она принципиально отстаивает позицию Копенгагена в диалоге с нынешним главой Белого дома.

Это несколько упрощенная картина, поскольку госпожа Фредериксен — плоть от плоти американской политической мысли, просто не в интерпретации Трампа, а в рамках концепции, которую предлагают американские демократы и глобалисты.

Для общего понимания стоит пару слов сказать о партии, которую Фредериксен возглавляет. Социал-демократы Дании берут свое начало с 1871 года. К нынешнему времени это левоцентристы и «велферисты», то есть та политическая сила, которая на словах своей целью ставит процветание: экономическое, социальное, бытовое, даже психологическое, датского народа.

Сейчас СДП считается одной из самых правых партий датского левого спектра. Во многом это заслуга Фредериксен, которая, вступив в должность премьера в 2019 году, обещала разобраться с миграцией, депортировав всех просителей датского убежища за пределы Евросоюза, в регионы, которые Дания считает «безопасными». В список таковых попала, например, Руанда.

Главная претензия, которая возникла у избирателей к СДП уже в 2020 году, — это несоблюдение пресловутого «велферизма». Во время пандемии коронавируса госпожа Фредериксен нашла «главный источник зла» — популяцию местных норок. Правительство уничтожило 15–17 млн этих зверьков, что нанесло урон датскому бюджету в $3 млрд. Хотя на самом деле больше, поскольку ежегодный доход от этого бизнеса исчислялся €500 млн. В результате экоцида более 1500 норковых ферм страны «лишились средств к существованию».

Последствия этого шага со стороны датского правительства привели к внеочередным выборам в ноябре 2021 года, где позиции СДП пошатнулись. В то же время парламентское расследование выяснило, что правительство не имело права принимать подобное решение.

Показательно заявление госпожи Фредериксен по этому поводу: «Я об этом не знала в то время, когда было принято решение… В кризисной ситуации мы никогда не должны бояться принимать необходимые решения».

То есть «Мы ошиблись, но я была права». Эта баранья твердолобость и определяет риторику и политику нынешнего датского премьера. И влияет на ее рейтинги, которые стабильно падали. В прошлом году ее оценивало положительно 40% респондентов, более половины — отрицательно. Так что «резкое повышение» популярности датского премьера, о котором пишут западные СМИ, — это повышение с уровня плинтуса.

После «норкового дела» рейтинги всей Социал-демократической партии Дании стабильно снижались. В 2025 году СДП проиграла муниципальные выборы, потеряв Копенгаген. Однако Фредериксен осталась премьером, что породило целую череду политических скандалов, связанную уже с украинским вопросом и отношениями с Россией.

Патентованная русофобка с коррупционным душком

Нынешний датский премьер — патентованная русофобка. Такую ожидаешь найти в странах Прибалтики, Польше, на Украине, но никак не в Дании, у которой чисто исторически не было каких-то критических расхождений с Россией.

Но Дания с самого начала СВО стала одним из главных спонсоров Украины. Например, Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16. Также с 2022-го Дания выдавала Киеву по €2–2,5 млрд ежегодно. Общая цифра за все годы СВО, которая фигурирует в открытых источниках, равна $12 млрд.

Однако основной вклад — то ли в украинскую оборону, то ли в коррупцию — Копенгаген внес, когда инициировал строительство топливных заводов для ракет «Фламинго» и дронов украинской компании Fire Point. Последняя, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, плотно замешана в коррупционном скандале, потрясшем киевский режим.

Строительство заводов тоже не обошлось без странностей, которые очень напоминают коррупцию. Они создаются c нарушением более 20 нормативных актов в сфере экологии и планирования, поскольку датское правительство специальным актом освободило подрядчиков от соблюдения этих норм.

Но для Фредериксен война на Украине должна продолжаться невзирая ни на что, даже на экологию своей страны (ей не привыкать, норки соврать не дадут). Об этом, кстати, она открытым текстом говорила в ходе своего визита в Киев в 2025 году.

«Я понимаю, что многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея, но мы рискуем тем, что мир на Украине на самом деле может быть опаснее, чем война, которая идет сейчас», — заявила политик.

То, что Фредериксен сейчас переключилась на Трампа и на Гренландию в целом хорошо как с моральной точки зрения (пусть понервничает), так и с политической: Дания, по последним данным, начала постепенное снижение финансирования Киева.

То, что ее рейтинги растут, не так критично. Они упадут, как только СВО завершится достижением стратегических целей России. Нынешний датский премьер — из тех политиков, которые сделали максимальную ставку на «стратегическое поражение России» и обогащение за счет этого поражения. В противном случае ее ждет политический крах.

А если она еще потеряет Гренландию, то только политическим крахом дело может не закончиться. За «безграничную любовь к Украине», вопреки национальным интересам Дании, при таких раскладах можно потерять и свободу. Так что в целом понятно, и почему Россия так демонстративно не озабочена проблемами суверенитета Гренландии, и почему для Фредериксен Трамп сейчас враг чуть ли не страшнее, чем Путин.

