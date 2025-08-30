День знаний — 2025
Разработчик ракеты «Фламинго» попал под прицел НАБУ

НАБУ проводит проверку Fire Point из-за госконтрактов на дроны и коррупции

Рабочие осматривают крылатую ракету «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине Рабочие осматривают крылатую ракету «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине Фото: AP/ТАСС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует деятельность компании Fire Point, разрабатывающей украинскую дальнобойную ракету «Фламинго», сообщили источники Kyiv Independent. Проверка касается возможных нарушений при поставках дронов по государственным контрактам и выявления связи между Fire Point и совладельцем киностудии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и [Специализированная антикоррупционная прокуратура] не проводят расследование относительно упомянутой в медиа ракеты «Фламинго», — прокомментировали в бюро.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех подтвердила проведение проверки. Она уточнила, что это часть более обширного аудита оборонной отрасли, вызванного слухами со стороны конкурентов.

Fire Point — главный получатель средств от Минобороны Украины. В 2024 году компания продала правительству дальние дроны FP-1 за 13,2 млрд гривен (25 млрд рублей), что составляет 30% расходов Минобороны на беспилотные летательные аппараты. НАБУ проверяет возможное завышение стоимости комплектующих или количества беспилотников. Примечательно, что ракета «Фламинго» стала известна после публичных заявлений украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Андрей Гмырин стал фигурантом в деле о присвоении $48 млн (более 3,8 млрд рублей) на Украине. Он проходил как соорганизатор преступной группы, которую возглавлял бывший глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Группировка занималась махинациями с Одесским припортовым заводом и отмыла более $277 млн (более 22 млрд рублей).

