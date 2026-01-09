Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 12:24

На Украине разоблачили аферу с поставкой оружия на гигантскую сумму

Частная украинская компания поставила ВСУ непригодные мины на 3 млрд гривен

Военнослужащие ВСУ
На Украине частная компания поставила ВСУ непригодные мины на 3 млрд гривен (более 5,5 млрд рублей), сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора страны. По данным следствия, часть поставок не состоялась, хотя за них внесли аванс.

Возбуждено уголовное дело о коррупции. Как отмечает следствие, часть средств на мины была присвоена коммерсантами. Известно, что четверо подозреваемых уже арестованы — представители компании и ее руководящий состав, бухгалтер и должностные лица военных представительств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает использовать украинские власти в качестве инструмента давления на Россию, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы в Киеве. По его словам, европейские столицы замечают факты коррупции, но это не меняет их политики поддержки Киева как «военного тарана».

Заявление прозвучало на фоне громкого антикоррупционного расследования на Украине. 27 декабря украинские правоохранительные органы сообщили о разоблачении группы депутатов Верховной рады, подозреваемых в систематическом получении взяток за голосование. Проводились обыски, в том числе у председателя комитета по транспорту Юрия Киселя, который является другом окружения президента Украины Владимира Зеленского.

