Поддержку Запада раскритиковали на фоне нового дела о коррупции в Киеве

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил в социальной сети Х с резкой критикой в адрес западных лидеров, продолжающих поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стал новый масштабный коррупционный скандал в Верховной раде.

Политик заявил, что разоблачение преступной группы нардепов демонстрирует системные проблемы. По мнению Филиппо, подобные события ставят под сомнение целесообразность безоговорочной финансовой и военной помощи Киеву со стороны Запада. Он также связан коррупционный скандал с поездкой Зеленского в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Пока Зеленский едет во Флориду на встречу с Трампом, разгорается новое громкое дело о коррупции, в котором замешан весь украинский режим! — резко заявил французский политик.

Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся у друзей президента страны Владимира Зеленского Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Последний известен на Украине под прозвищем Юзик. Знакомство депутата с Зеленским произошло еще во время совместной работы в студии «Квартал 95».