Заслуженный юрист России предложил решение для споров о приватизации

Барщевский заявил о необходимости сроков давности для пересмотра приватизации

Михаил Барщевский Михаил Барщевский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заслуженный юрист России Михаил Барщевский призвал решить споры итогов приватизации, передает РБК. Он считает, что срок давности должен составлять от 20 до 70 лет, иначе пересмотр возможен через 200 лет.

Моя позиция, что срок давности должен быть, пускай он будет 30 лет, пускай 20 лет, пускай 50 лет, пускай как авторские права 70 лет. Но если мы его не вводим, то и через 200 лет можно будет признать что-то незаконным. Так нельзя! В праве всегда должны существовать сроки давности. Неопределенность в праве недопустима, — сказал Барщевский.

Он добавил, что с коррупционеров необходимо взыскивать весь незаконный доход, чтобы наказание коснулось и их потомков. По мнению юриста, это лишит воров мотивации оставлять нажитое преступным путем детям и внукам.

Ранее Минэкономразвития РФ выступило с инициативой установить предельный 10-летний срок давности для судебных споров по итогам приватизации, о чем сообщил глава ведомства Максим Решетников. Он отметил, что соответствующие изменения предлагается внести в статью 217 Гражданского кодекса.

