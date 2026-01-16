Британцы доигрались, «черный» нюанс в деле Долиной: что будет дальше

Великобритания сделала рискованный шаг к противостоянию с Россией на море, в квартирном деле певицы Ларисы Долиной прозвучало новое мнение, синоптики объявили о резкой смене погодного сценария в Москве — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

«Пиратская охота» Лондона: чем ответит Москва?

Глава МИД Британии Иветт Купер сообщила, что Лондон придумал правовые основания для захвата танкеров из так называемого «теневого флота» России. По ее словам, британцы собираются «предпринять решительные действия», чтобы «затянуть удавку» на нефтяных доходах России.

«Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину — мы не только лишим их доходов от [конфликта], но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины», — заявил источник The Times.

Как отметили инсайдеры, если Лондон, решит перейти к «радикальным действиям» и будет пытаться грабить суда с российской нефтью, грядет серьезный конфликт. Сокрушительный ответ России последует на любые пиратские провокации, и Британия окажется под угрозой полной торговой блокады, уверены аналитики.

В Telegram-канале «Дневник разведчика» заявили, что в Москве обсуждались разные сценарии противодействия лондонским пиратам. Предлагается, например, оснащать танкеры крупнокалиберными пулеметами и мобильными торпедными установками.

«В Кремле вовсю готовятся к морскому противостоянию с Британией, готовой вернуться к практике каперства в отношении судов «теневого флота». <…> Были предложены даже самые жесткие методы борьбы: топить британские торговые корабли в ответ на каждый захваченный танкер. Или же нанести удар по финансовой империи Британии, подорвав несколько интернет-кабелей, связывающих остров со всем остальным миром», — пишет «Дневник разведчика».

По информации инсайдеров, в настоящий момент российские власти настроены против слишком «резких движений». Однако, добавляют источники, в силовом блоке считают, что Россия не может вечно «играть роль кота Леопольда», призывая мир к дружбе.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Черный» нюанс в квартирном деле Долиной

Заслуженный юрист России Михаил Барщевский заявил, что скандал вокруг передачи квартиры Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье является черной пиар-акцией. В качестве доказательства он подробно разобрал хронологию событий, указав на нарушения в действиях стороны Лурье.

«Это чистой воды черный пиар», — подчеркнул Барщевский.

Судебное решение вынесли 25 декабря, а на его добровольное исполнение отводилось пять рабочих дней. По его словам, требование оппонентов освободить жилье 30 декабря было незаконным, поскольку это был лишь четвертый рабочий день после вердикта суда.

Юрист отметил, что Долина фактически исполнила решение суда 5 января, освободив квартиру и предложив забрать ключи. Однако Лурье в тот момент не было в Москве, и она отказалась их принять, а позже ее сторона не признала акт приема-передачи, подписанный до этого певицей.

Как подчеркнул эксперт, с 5 января квартира была свободна и для получения ключей не требовалось возбуждать исполнительное производство. Барщевский пришел к выводу, что вся последующая ситуация была намеренно создана для привлечения внимания общественности.

«Крещенская оттепель» вместо морозов придет в столицы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус констатирует, что облака и область низкого давления продолжают защищать столицу от морозов, которые антициклоны должны были принести на Крещение (19 января).

Метеоролог Татьяна Позднякова указала, что месячная норма по осадкам в Москве выпала всего за две недели января. В результате во второй половине января осадков в столице ожидается немного, и у коммунальных служб будет время справиться с накопленными массами снега.

По данным Гидрометцентра Москвы, вместо ожидаемых крещенских морозов в столицу придет «крещенская оттепель». Температура резко упадет в ночь на субботу, 17 января (до минус 17 градусов ночью и минус 13 днем), однако затем начнет расти. На Крещение и в начале следующей недели ожидается оттепель до минус 5–6 градусов днем и минус 10 ночью, которая задержится на всю рабочую неделю.

Морозы в Москве ожидаются только в конце следующей недели, к пятнице, 23 января. В столицу прорвется антициклон, который принесет ясную погоду и снизит температуры сначала до минус 16, а потом до минус 25 градусов.

Санкт-Петербург также находится на северной периферии наступающего с запада антициклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, по области местами пройдет небольшой снег. При этом температура по-прежнему ниже климатической нормы. Температура воздуха — минус 6–8 градусов, в Ленинградской области — минус 6–11. Атмосферное давление выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью — минус 9–11, днем — минус 7–9 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов признался, что прогнозировать погоду в Северной столице пока очень трудно — настолько сложное завихрение образовалось в атмосфере.

«В ближайшие дни в какой-то момент может сложиться такая ситуация, когда в Выборге температура будет 0 градусов, а в Луге минус 15. Мало того, на востоке постоянно маячит сибирский антициклон со своими морозами, который тоже намеревается к нам прийти», — предупредил Колесов.

По оценкам Foreca, Петербург также ждет «крещенская оттепель» (до минус 1 градуса 20 января). Однако уже 21 января к городу прорвется сибирский антициклон, и температура начнет падать. 23 января ожидается до минус 16 градусов, на следующий день — до минус 19. Долгосрочный прогноз «Метеоновости» предупредил, что морозы, вероятно, задержатся в Петербурге до конца месяца.

