Вокруг Киева свистят реактивные «Герани»: удары по Украине 16 января

ВС РФ нанесли новую серию воздушных ударов по целям на Украине. Сколько было запущено БПЛА, какие цели поражены 16 января, где отключилось электричество?

Сколько ракет и БПЛА запустили по Украине в ночь на 16 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 16 января ВС РФ запустили по целям на Украине 76 ударных БПЛА. Применялись различные модели «Гераней» (в том числе реактивные), а также дроны «Гербера» и «Италмас».

ВСУ признают попадания 19 ударных БПЛА в девяти районах и падение сбитого беспилотника в одном районе. Реальное количество попаданий может быть значительно больше.

Утром 16 января воздушная атака на Украине продолжается. Так, в 09:15 отмечен взрыв в Киеве и удар корректируемой авиабомбой в Сумской области в районе Речек.

«Третье утро подряд в окрестностях Киева свистят реактивные „Герани“», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где поразили энергетику на Украине, что известно

Вчера около 16 часов серия взрывов прогремела в районе Харькова. По сообщениям мониторинговых Telegram-каналов, ВС РФ нанесли удар тяжелой РСЗО по Харьковской ТЭЦ-5. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев отмечает также удары в районе Изюмского оптико-механического завода в Харьковской области.

«Систематическое давление на Харьков, Песочин, Изюмский узел и ТЭЦ-5 формирует окно оперативной дестабилизации. Здесь важно не количество ударов, а их ритм: энергетика, ремонтные мощности, склады, узлы ПВО. При сохранении текущей интенсивности управление обороной начнет фрагментироваться, резервы будут вводиться „вслепую“, ПВО начнет расползаться по району вместо прикрытия ключевых направлений», — утверждает Лебедев.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил: разрушен крупный объект критической инфраструктуры.

«ТЭЦ-5 покидает чат. ТЭЦ обеспечивала до 540 МВт электроэнергии и 1420 Гкал тепла. ТЭЦ покрывала более половины потребностей Харькова в свете и тепле», — отмечает Telegram-канал Condottiero.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 400 тысяч человек остались без света и отопления в Харькове. Сейчас в городе до минус 13 градусов, в ближайшие дни ожидается похолодание до минус 17.

Еще один удар по энергетике был отмечен в Житомирской области в окрестностях Коростеня. Какая цель поражена, неизвестно, однако отмечены голубые всполохи от рвущихся высоковольтных линий.

Между тем в Сети сообщили, что из-за перегрузок в энергосистеме горит энергетическая инфраструктура в Волыни (Северо-Западная Украина).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Одессе

Днем 15 января Telegram-канал «Герань цветущая» сообщил об ударе баллистическими ракетами в районе Одессы. ВСУ не упоминают этот эпизод в своих сводках.

«„Искандеры“ в Одессе. Точнее, в Черноморске. Два выбуха (взрыва. — NEWS.ru)», — пишет «Герань цветущая».

Под удар попал район порта в Черноморске — ключевой точки доставки военных грузов с Запада. Зафиксирована мощная вторичная детонация; украинские источники пишут, что ранен один матрос с судна под флагом Мальты.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

