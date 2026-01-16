«Киев, XXI век»: в столице Украины начали жарить кирпичи для обогрева Военкор Стешин: жители Киева начали жарить кирпичи для обогрева квартир

Жители Киева на фоне ухудшения ситуации с энергосистемой страны начали использовать кирпичи для обогрева помещений, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале. Он опубликовал скриншот из местных соцсетей, где один из киевлян демонстрирует данный метод.

Технология заключается в том, чтобы раскалить кирпич в печи или на открытом огне, а затем занести его в помещение для отдачи тепла. Для большего эффекта и, видимо, безопасности пользователи советуют помещать раскаленный кирпич на слой песка в металлической сковороде.

Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит, — говорится в публикации украинского пользователя.

Ранее стало известно, что экстренные веерные отключения электроэнергии были введены еще в семи регионах Украины. Утвержденные плановые графики отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.