Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:44

«Киев, XXI век»: в столице Украины начали жарить кирпичи для обогрева

Военкор Стешин: жители Киева начали жарить кирпичи для обогрева квартир

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Жители Киева на фоне ухудшения ситуации с энергосистемой страны начали использовать кирпичи для обогрева помещений, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале. Он опубликовал скриншот из местных соцсетей, где один из киевлян демонстрирует данный метод.

Технология заключается в том, чтобы раскалить кирпич в печи или на открытом огне, а затем занести его в помещение для отдачи тепла. Для большего эффекта и, видимо, безопасности пользователи советуют помещать раскаленный кирпич на слой песка в металлической сковороде.

Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит, — говорится в публикации украинского пользователя.

Ранее стало известно, что экстренные веерные отключения электроэнергии были введены еще в семи регионах Украины. Утвержденные плановые графики отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

Украина
Киев
кирпичи
обогрев
энергетический кризис
Дмитрий Стешин
военкоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.