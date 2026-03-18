Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 10:45

Дачников предупредили о штрафе за неиспользование участка по назначению

Русяев: за неиспользование участка по назначению грозит штраф от 20 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование дачного участка не по назначению может обернуться для его владельца штрафом в размере от 20 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, размер взыскания зависит от кадастровой стоимости земли.

Для дачников существуют земельные риски. По закону правообладатель садового или огородного участка должен начать использовать его по назначению в течение трех лет, причем для земель, права на которые возникли до 1 марта 2025 года, этот срок отсчитывается именно с указанной даты. Штраф за неиспользование для граждан составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей, а при неопределенной оценке — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, — предупредил Русяев.

Ранее юрист Максим Хромченко предупредил россиян о возможном штрафе за работу стиральной машины в ночное время, если это мешает соседям. По его словам, в каждом регионе России действуют свои законы о тишине, которые регулируют уровень шума в определенные часы и предусматривают ответственность за их нарушение.

дачники
штрафы
юристы
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.