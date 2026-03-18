Дачников предупредили о штрафе за неиспользование участка по назначению

Использование дачного участка не по назначению может обернуться для его владельца штрафом в размере от 20 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, размер взыскания зависит от кадастровой стоимости земли.

Для дачников существуют земельные риски. По закону правообладатель садового или огородного участка должен начать использовать его по назначению в течение трех лет, причем для земель, права на которые возникли до 1 марта 2025 года, этот срок отсчитывается именно с указанной даты. Штраф за неиспользование для граждан составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей, а при неопределенной оценке — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, — предупредил Русяев.

