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04 июня 2026 в 13:40

Гуру кришнаитов выдворили из России и назначили штраф за лекцию

Гуру кришнаитов Тиббитса выдворили из России за незаконное миссионерство

Фото: FB-Dolczewski/imageBROKER.com/Global Look Press
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Популярный американский гуру кришнаитов Брайан Тиббитс, известный как Индрадьюмна Свами, был выдворен из России после лекции в детском лагере «Морская волна» под Туапсе, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Его обвинили в незаконной миссионерской деятельности.

Уточняется, что во время фестиваля «Садху-санга» Тиббитс выступил перед аудиторией в 100 человек, среди которых находились дети. Его речь была воспринята как попытка распространения религиозного учения.

Сам Тиббитс утверждает, что приехал в Россию по приглашению и лишь делился своим опытом жизни, не призывая никого менять веру. Однако выяснилось, что его полномочия на ведение миссионерской деятельности не распространялись на территорию Туапсинского района. В результате ему также был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд отправил под арест 39-летнего Кирилла Присяжнюка — бывшего участника группировки NS/WP «Невоград» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Бывшего неонациста, принявшего ислам, этапировали из Махачкалы, его обвиняют в покушении на убийство двух женщин и убийстве одной из них.

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