15 января 2026 в 15:16

Масштабы экстренных отключений электричества на Украине возросли

Жители семи украинских регионов остались без электричества

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Экстренные веерные отключения электроэнергии были введены еще в семи регионах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на местные энергетические компании. Утвержденные плановые графики отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

Как сообщали утром в Министерстве энергетики Украины, ограничения уже действуют в Киеве, столичном регионе и Одесской области. Новые повреждения инфраструктуры также оставили без света часть потребителей в Житомирской и Харьковской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль возглавит работы по поддержке населения и местных общин в данных условиях.

Кроме того, украинский глава отметил, что после массированного удара российских ракет для страны настал «непростой день». Он сообщил о серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры и круглосуточной работе аварийных служб.

