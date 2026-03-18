18 марта 2026 в 10:04

Под Красноярском нашли незаконный скотомогильник

Почти 50 коровьих туш нашли рядом с совхозом в Красноярском крае

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Под Красноярском обнаружено масштабное незаконное захоронение биологических отходов, передает Telegram-канал Kras Mash. По данным источника, возле Енисейского тракта, неподалеку от совхоза «Сибиряк», общественники нашли около 50 брошенных коровьих туш.

Горы мертвых животных лежат под открытым небом прямо на земле, создавая угрозу экологической безопасности района. Представители Народного фронта уже зафиксировали нарушение и оперативно направили обращения в прокуратуру и органы ветеринарного надзора. Специалистам предстоит установить владельца скота и выяснить, не были ли животные заражены опасными инфекциями.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава МО Зарема Тен рассказала, что нарушения в работе скотомогильников могут представлять угрозу для здоровья людей. Она отметила, что такие территории должны соответствовать санитарным нормам.

Тем временем стало известно, что правительство России направило в Новосибирскую область рабочую группу для анализа эффективности принятых мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

