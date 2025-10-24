Врач предупредила об опасности скотомогильников Врач Тен: нарушения в работе скотомогильников опасны для здоровья

Нарушения в работе скотомогильников могут представлять угрозу для здоровья людей, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава МО Зарема Тен. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что такие территории должны соответствовать санитарным нормам.

Нарушения в работе скотомогильников (недостаточная глубина, отсутствие бетонной капсулы, близость к водоносным горизонтам) приводят к тому, что патогены начинают мигрировать в окружающую среду, — подчеркнула Тен.

Она уточнита, что в первую очередь заражение может коснуться питьевой воды. Также, по словам врача, вирусами могут заразиться новые животные.

Ранее эколог Дмитрий Федоров рассказал, что на затопленных из-за половодья территориях создаются благоприятные условия для развития водных и околоводных организмов, в том числе возбудителей болезней и инфекций. По его словам, есть риск распространения малярии, гепатита и африканской чумы.