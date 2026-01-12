Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 02:46

Основатель ГК «Дело» стал фигурантом расследования в Дубае

РБК: бизнесмен Сергей Шишкарев стал фигурантом дела в ОАЭ об угрозах

Сергей Шишкарев Сергей Шишкарев Фото: Roman Naumov/URA.RU
Совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев оказался вовлечен в расследование в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным издания, в отношении бизнесмена в Дубае избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде по делу об угрозах.

Правоохранительные органы ОАЭ проводят проверку по заявлению о возможных угрозах со стороны Шишкарева в адрес бывшего топ-менеджера одной из аффилированных компаний, отметили источники издания. В ГК «Дело» отказались комментировать информацию об ограничительных мерах.

При этом вечером 11 января в Telegram-канале бизнесмена появилась многозначительная цитата из «Бандитского Петербурга»: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил».

Сергей Шишкарев, состояние которого Forbes оценивает в $1,4 млрд, является основателем крупнейшего в России транспортно-логистического холдинга. Ранее он трижды избирался депутатом Госдумы.

До этого Шишкарев заявлял, что группа компаний «Дело» прекращает финансирование новороссийского футбольного клуба «Черноморец». С его слов, такое решение связано с отсутствием поддержки со стороны городских властей в вопросе строительства или реконструкции стадиона для команды.

