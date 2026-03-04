Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:24

Сирены воздушной тревоги заревели сразу в восьми областях Украины

Воздушная тревога объявлена сразу в восьми регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. В частности, сирены ревут в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Сигнал тревоги объявили примерно в 15:46 по московскому времени.

Ранее системы противовоздушной обороны сработали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко призвал граждан оставаться в укрытиях. При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сирена на тот момент уже раздавалась в столице.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в среду, 4 марта, Вооруженные силы Украины атаковали Азаровку Стародубского муниципального округа с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки погиб местный житель.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали Белгородский и Грайворонский округа. По его информации, в результате действий ВСУ ранения получили три местных жителя.

