Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза

Власти Мальты отказались эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ. Отмечается, что чиновники сослались на отсутствие полномочий.

По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне ее компетенции, — сообщили в дипмиссии

Ранее сообщалось, что удар по российскому танкеру украинская сторона совершила 3 марта. В Средиземном море беспилотные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали газовоз «Арктик Метагаз». Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам.

До этого атакам морских безэкипажных катеров в Черном море подверглись нефтетанкеры KAIROS и VIRAT. В ответ на эти действия Вооруженные силы России в скором времени нанесли мощный удар по местам запуска БЭК, расположенным в Одессе и Николаеве.