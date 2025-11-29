Операция СБУ? Атака на танкеры в Черном море: что случилось на самом деле

Два танкера, направлявшихся в Новороссийск, подверглись атаке в Черном море. Что случилось на самом деле, кто стоит за нападением — могла ли это быть спецоперация СБУ, имеют ли танкеры какое-либо отношение к России?

Что известно об атаке на танкеры в Черном море

Вечером 28 ноября нефтетанкеры Kairos и Virat были атакованы морскими безэкипажными катерами (БЭК) у берегов Турции. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Первым получил повреждения танкер Kairos под флагом Гамбии, сообщили турецкие СМИ. Судно следовало из Египта в Новороссийск. Произошел взрыв, и танкер загорелся в 28 морских милях от провинции Коджаэли. Экипаж из 25 человек был эвакуирован на российский танкер «Василий Поленов», россиян среди них нет, сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Турецкий чиновник подчеркнул, что взрывы «однозначно были вызваны внешним воздействием». Он предположил, что танкер мог задеть морскую мину, которых много плавает в Черном море после того, как в 2022 году ВСУ проводили беспорядочное минирование акватории Одессы.

Следом около 20:30 мск под удар попал танкер Virat, также под флагом Гамбии, который следовал в Новороссийск. На борту танкера находится 19 человек, все граждане России. Вопреки сообщениям турецких СМИ, они не были эвакуированы.

Telegram-канал «Злой Морячок» опубликовал переговоры по радиосвязи с капитаном Virat, который рассказал об атаке морских БЭК.

«Следовали в Новороссийск, нас атаковали БЭКами. Сначала мы думали, что атаковали БПЛА, потому что связь сразу же пропала. Однако это был безэкипажный катер. Они подошли незаметно с кормы, у меня есть фотография, их не видно вообще — они низкобортные, низкопрофильные, за волной скрываются, их не заметно. Только после удара, когда они стали кружить вокруг нас, стало понятно. Всего было, по-моему, пять ударов. На текущий момент — люди целы, повреждения небольшие везде присутствуют, но основной удар был в район машинного отделения. Рулевая машина не работает, не можем зайти в румпельное отделение. Пожаров не обнаружено, разлива нефти не обнаружено, вроде нефтяной бункер не пробили, но точно сказать не могу. Возможно, потребуется аварийная буксировка. Будем принимать решение, куда идти, в сторону Новороссийска или в сторону Турции, где безопаснее», — рассказал капитан судна.

Утром турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры сообщило, что Virat вновь подвергся атаке БЭК. Судно получило незначительные повреждения правого борта, пожаров нет, экипаж не пострадал.

Где была атака на нефтяную инфраструктуру в Черном море

В ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению.

Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Его инфраструктура в Новороссийске обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти. При этом 74% этой нефти получают западные компании, в том числе Chevron (США), ExxonMobil (США), Eni (Италия), Shell (Великобритания).

Кто ответит за атаку на танкеры в Черном море, будет ли реакция Запада

Западные и украинские СМИ утверждают, что танкеры KAIROS и VIRAT относятся к так называемому теневому флоту России: судам, которые продолжают перевозить российскую нефть покупателям в обход санкций. Прямых доказательств этого нет.

По данным СМИ, KAIROS управляется компанией Alafia Trading Ltd, зарегистрированной в Шанхае. Власти Украины утверждают, что VIRAT принадлежит компании East Honest Hong Kong Ltd.

Сразу же после нападений в Сети предположили, что за атакой на танкеры стоит Киев. При этом нападение произошло в территориальных водах Турции.

«Турция — страна НАТО. Что там с пятой статьей устава? Вы уже видите истребители, которые летят бомбить Банковую, которая, несомненно, это и осуществила? Я не вижу», — отметил блогер Анатолий Шарий.

«Украина напала на суда в территориальных водах Турции, страны НАТО. Ответ будет?» — задается вопросом Win-Win.

«Нужна конвенция сопровождения гражданских судов, проходящих рядом с берегами определенных государств, пусть они отвечают за безопасность. А то бабки за проход судов берут, а услуги где?» — задал вопрос военкор Александр Сладков.

Днем 29 ноября ответственность за нападения на танкеры взяла на себя Служба безопасности Украины. Об этом сообщило издание «РБК-Украина». Украинская спецслужба передала СМИ видеозапись атаки на российские танкеры.

«Источники: подрыв двух танкеров „теневого флота“ РФ — это спецоперация СБУ. Морские дроны СБУ Sea Baby поразили подсанкционные танкеры, которые получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это станет существенным ударом по перевозкам российской нефти», — объявили в СБУ.

Sea Baby — безэкипажный морской катер, стоящий на вооружении ВМСУ. По данным СМИ, он может развивать скорость до 90 км/ч (45 узлов) и уходить по крайней мере на 1000 км от точки запуска, чего более чем достаточно, чтобы достигнуть Босфора, Новороссийска и Сочи.

