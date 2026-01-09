Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа Подросток в США убил родителей и готовил покушение на Трампа

Подросток в США признал вину в убийстве своих родителей, которое, по версии следствия, было частью плана по покушению на президента Дональда Трампа, сообщает CBS. Житель штата Висконсин Никита Касап заключил сделку с прокурорами. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве. За каждый из этих пунктов предусмотрено обязательное пожизненное заключение.

Судья по данному делу сможет рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения. Это может произойти после отбытия Касапом 20 лет наказания по каждому эпизоду.

По данным следствия, 11 февраля 2025 года Касап убил свою мать и отчима. После этого он в течение нескольких недель продолжал находиться в доме вместе с телами. Затем он покинул город Уокеша на автомобиле родителей, забрав их паспорта, ювелирные изделия и собаку. Его задержали 28 февраля на территории штата Канзас. Он также составил манифест, содержащий нацистские взгляды и призывы к убийству Трампа и свержению правительства США.

Ранее в книге Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» говорилось, что глава Белого дома изменил восприятие жизни после покушения в 2024 году. Беседа автора с тогда еще кандидатом в президенты состоялась через двое суток после инцидента. Журналист отметил, что голос политика звучал более расслабленно, чем когда-либо прежде, несмотря на произошедшие события.