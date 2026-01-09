Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 19:31

Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа

Подросток в США убил родителей и готовил покушение на Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подросток в США признал вину в убийстве своих родителей, которое, по версии следствия, было частью плана по покушению на президента Дональда Трампа, сообщает CBS. Житель штата Висконсин Никита Касап заключил сделку с прокурорами. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве. За каждый из этих пунктов предусмотрено обязательное пожизненное заключение.

Судья по данному делу сможет рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения. Это может произойти после отбытия Касапом 20 лет наказания по каждому эпизоду.

По данным следствия, 11 февраля 2025 года Касап убил свою мать и отчима. После этого он в течение нескольких недель продолжал находиться в доме вместе с телами. Затем он покинул город Уокеша на автомобиле родителей, забрав их паспорта, ювелирные изделия и собаку. Его задержали 28 февраля на территории штата Канзас. Он также составил манифест, содержащий нацистские взгляды и призывы к убийству Трампа и свержению правительства США.

Ранее в книге Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» говорилось, что глава Белого дома изменил восприятие жизни после покушения в 2024 году. Беседа автора с тогда еще кандидатом в президенты состоялась через двое суток после инцидента. Журналист отметил, что голос политика звучал более расслабленно, чем когда-либо прежде, несмотря на произошедшие события.

США
Дональд Трамп
покушения
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественный резонанс побудил СКР проверить снос ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Раскрыты шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.