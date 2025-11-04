Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения Трамп заявил, что покушение повлияло на его восприятие жизни

Президент США Дональд Трамп заявил, что покушение в июле 2024 года повлияло на его восприятие жизни. Как пишет Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», беседа с тогда еще кандидатом в президенты состоялась спустя двое суток после инцидента. Репортер отметил, что, несмотря на произошедшие события, голос Трампа звучал более расслабленно, чем когда-либо, передает ТАСС.

Мне не нравится думать об этом. Но да, я думаю, это оказало влияние, — указал Трамп.

Покушение на политика произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрельбу вел 20-летний Томас Мэттью Крукс, одна из выпущенных пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, задев его ухо.

Ранее рейтинг одобрения политики Трампа достиг минимального показателя за время его второго срока. Согласно данным опроса, деятельность главы Белого дома поддерживают лишь 37% американских граждан. Предполагается, что снижение популярности политика могло быть вызвано приостановкой работы правительства.

До этого президент США заявил о необходимости возобновления испытаний ядерного оружия. По его словам, это обусловлено тайными подземными испытаниями, которые проводят другие мировые державы. Трамп пояснил, что подобные испытания глубоко под землей невозможно отследить, что искажает реальную картину.