В Нобелевском комитете рассказали, может ли Мачадо передать премию Трампу Нобелевский комитет: Мачадо не сможет отдать свою премию мира Трампу

Передать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу невозможно, сообщил Норвежский Нобелевский комитет. Решение, как там уточнили, остается в силе навечно.

Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать другому лицу. После объявления решение остается в силе навсегда, — говорится в публикации.

Речь идет о том, что лауреат премии в 2025 году Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать ее Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает.

Ранее Дональд Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. Такие слова прозвучали во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

До этого лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо сказала, что американский лидер достоин Нобелевской премии мира за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории региона и открыли путь к освобождению страны.

Между тем политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский выразил мнение, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков. По его словам, комитет нашел компромиссное решение, вручив награду Мачадо.