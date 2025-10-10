Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков, заявил NEWS.ru политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский. По его словам, комитет нашел компромиссное решение, вручив награду венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

Мне кажется, что [отказ Трампу в Нобелевской премии] — сугубо политическое решение. Одна из возможных причин, по-моему, Le Monde об этом писала, ссылаясь на своих инсайдеров, что, во-первых, решение было принято до понедельника, до сделки по ХАМАС и Израилю с участием главы Белого дома. А, во-вторых, потому что комиссии не нравится стиль международной политики Трампа и то, что он вышел из международных организаций. То есть, видимо, для них это очень важный момент, хотя формально такого критерия для рассмотрения нет, — подчеркнул Дубравский.

Он отметил, что, возможно, это промежуточное решение, которое Нобелевский комитет считает компромиссным. По словам политолога, его можно объяснить тем, что Корина Мачадо пользуется поддержкой Дональда Трампа.

Более того, есть две версии, почему Корину Мачадо выбрали. Первое, это плевок в лицо Трампу, чтобы показать, что его действий недостаточно. Во-вторых, они оба выступают против режима [Николаса] Мадуро (президент Венесуэлы. — NEWS.ru). И получается, что тем самым Нобелевский комитет выбрал человека, который импонирует президенту США, они симпатизируют друг другу, но при этом не самого Дональда Трампа, — заключил Дубравский.

Ранее стало известно, что Мария Корина Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира. Политику присудили награду за вклад в «продвижение демократических прав человека».