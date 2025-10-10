Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, сообщил Нобелевский комитет. Она получит награду за «продвижение демократических прав человека».

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Марии Корине Мачадо, — говорится в сообщении.

Ранее букмекерское агентство сообщило, что вероятность получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира составляла 3%. При этом наиболее высокими являлись шансы вручения премии венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо (68%). На втором месте после нее (16%) шел Центр экстренного реагирования Судана.

До этого издание The Daily Telegraph сообщило, что Трамп может ввести торговые санкции против Норвегии в случае неудачи с получением Нобелевской премии мира. Американский лидер открыто выразил желание стать лауреатом престижной награды, а также указал на свою готовность «наказать всех, кто его расстраивает». При этом отмечалось, что в США была развернута агрессивная кампания по присвоению Трампу Нобелевской премии.