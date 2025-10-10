Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 04:54

Трамп решил отыграться на европейской стране, если пролетит с «нобелевкой»

Telegraph: Трамп может наказать Норвегию за неполучение Нобелевской премии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может ввести торговые санкции против Норвегии в случае неудачи с получением Нобелевской премии мира, сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Американский лидер открыто выразил желание стать лауреатом престижной награды, а также указал на свою готовность «наказать всех, кто его расстраивает».

Согласно публикации, Норвегии следует готовиться к возможным ответным мерам со стороны Вашингтона. Трамп может также призвать другие страны отказаться от закупок норвежских энергоресурсов или ограничить дипломатические контакты с Осло.

Соратники президента США уже угрожали визовыми ограничениями после решения норвежского пенсионного фонда продать долю в компании Caterpillar. При этом, как отмечает Telegraph, шансы Трампа на получение премии оцениваются как невысокие.

Конкурентами Трампа в борьбе за награду стали несколько международных организаций, включая БАПОР и Всемирную организацию здравоохранения. Объявление лауреата состоится 10 октября в Осло, что делает ближайшие дни определяющими для развития американо-норвежских отношений.

Ранее невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.

Дональд Трамп
санкции
Норвегия
Нобелевская премия
