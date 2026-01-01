Скандинавы знают толк не только в мясе — этот норвежский десерт растопил мое сердце: делюсь простым рецептом

Этот торт — олицетворение северного гостеприимства: простой, сытный, не приторно сладкий и наполненный теплыми ароматами. Овсяные хлопья, размягченные в сметанной основе, создают особую, слегка жевательную и очень нежную текстуру, которая идеально контрастирует с сочными кисло-сладкими яблоками.

4 крупных яблока (кисло-сладких) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю тонкими дольками. Форму для выпекания (диаметром 22–24 см) смазываю сливочным маслом. В глубокой миске смешиваю 150 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 150 г сахара, 200 г сметаны и 2 яйца. Оставляю смесь на 10 минут, чтобы хлопья слегка набухли. Затем добавляю 150 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. молотой корицы и щепотку соли. Аккуратно перемешиваю до получения однородного теста. Выливаю в подготовленную форму половину теста и разравниваю. Сверху равномерно распределяю все яблочные дольки. Затем покрываю яблоки оставшимся тестом, аккуратно разравнивая ложкой. Отправляю торт в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут. Готовность проверяю зубочисткой: она должна выходить сухой из центра. Очень важно дать торту полностью остыть прямо в форме — это сделает его текстуру плотной и нежной. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой.

