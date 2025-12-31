Меняю современные вариации на аутентичный манник с ванилью

Хотите испечь простую и проверенную классику? Манник по ГОСТу — это пирог, который готовили в столовых и дома. Согласно стандарту, для пирога весом около 1 кг понадобится: 200 граммов манной крупы, 200 граммов сахара, 200 мл простокваши или кефира, 100 граммов сливочного масла, 3 яйца, 10 граммов разрыхлителя (или соды, погашенной уксусом), ванилин и щепотка соли.

Манную крупу заливают простоквашей и оставляют на 30–40 минут для набухания. Яйца взбивают с сахаром и ванилином до легкой пены. Растопленное и остывшее сливочное масло вливают в яичную смесь, затем добавляют манку с простоквашей, соль и разрыхлитель. Тесто тщательно вымешивают. Форму для выпечки смазывают маслом и посыпают манкой или сухарями. Тесто выливают в форму и выпекают в разогретой до 180–190 °C духовке 35–45 минут до сухой лучинки и золотистого цвета.

Готовому маннику дают полностью остыть в форме, только потом извлекают. Пирог получается влажным внутри, с приятной зернистой текстурой и хрустящей корочкой. Этот пирог по ГОСТу можно подавать просто так, со сметаной, вареньем или сгущенным молоком. Он станет любимым десертом для семейного чаепития.

