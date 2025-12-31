Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:25

Меняю современные вариации на аутентичный манник с ванилью

Меняю современные вариации на аутентичный манник с ванилью Меняю современные вариации на аутентичный манник с ванилью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите испечь простую и проверенную классику? Манник по ГОСТу — это пирог, который готовили в столовых и дома. Согласно стандарту, для пирога весом около 1 кг понадобится: 200 граммов манной крупы, 200 граммов сахара, 200 мл простокваши или кефира, 100 граммов сливочного масла, 3 яйца, 10 граммов разрыхлителя (или соды, погашенной уксусом), ванилин и щепотка соли.

Манную крупу заливают простоквашей и оставляют на 30–40 минут для набухания. Яйца взбивают с сахаром и ванилином до легкой пены. Растопленное и остывшее сливочное масло вливают в яичную смесь, затем добавляют манку с простоквашей, соль и разрыхлитель. Тесто тщательно вымешивают. Форму для выпечки смазывают маслом и посыпают манкой или сухарями. Тесто выливают в форму и выпекают в разогретой до 180–190 °C духовке 35–45 минут до сухой лучинки и золотистого цвета.

Готовому маннику дают полностью остыть в форме, только потом извлекают. Пирог получается влажным внутри, с приятной зернистой текстурой и хрустящей корочкой. Этот пирог по ГОСТу можно подавать просто так, со сметаной, вареньем или сгущенным молоком. Он станет любимым десертом для семейного чаепития.

Ранее мы поделились рецептом шоколадного мусса.

Читайте также
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного
Общество
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Общество
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Заливной пирог «Лещина» с ореховой пастой в тесте — семья обожает этот рецепт за вкус, а я за простой процесс готовки
Общество
Заливной пирог «Лещина» с ореховой пастой в тесте — семья обожает этот рецепт за вкус, а я за простой процесс готовки
Картошку больше не жарю. Пеку угощение из Татарстана: бэлиш — многослойный пирог с мясом и картофелем
Общество
Картошку больше не жарю. Пеку угощение из Татарстана: бэлиш — многослойный пирог с мясом и картофелем
Вместо хлеба к новогоднему столу: хрустящие лепешки за 15 минут из готового слоеного теста
Общество
Вместо хлеба к новогоднему столу: хрустящие лепешки за 15 минут из готового слоеного теста
манник
пироги
выпечка
сладости
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканской страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер
Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды
В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов
СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых
В задержании экипажа Финляндией найден «российский след»
Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева
Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска
Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь
Время «Орешника» пришло, новое звено в пропаже Усольцевых: что будет дальше
Макрона не пригласили на прощание с Бардо
Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи
На Солнце произошла мощная вспышка
Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком
Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина
Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь
Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.