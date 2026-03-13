Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:31

Без яиц и молочки: шоколадный пирог с яблочной начинкой — можно в Великий пост

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шоколадный пирог с яблочной начинкой без яиц и молока — это настоящая находка для тех, кто избегает продуктов животного происхождения или придерживается Великого поста.

Нежный, влажный шоколадный бисквит с ароматными яблочными дольками внутри получается настолько вкусным, что никто и не догадается о его постном составе. Какао придает пирогу насыщенный шоколадный вкус, а яблоки — сочность.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 6 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 1,5 стакана воды, 0,5 стакана растительного масла, 2–3 яблока, ванилин.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. В большой миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, соду, разрыхлитель, соль и ванилин. Добавьте воду и растительное масло, тщательно перемешайте до однородности. Вмешайте в тесто яблоки. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до сухой зубочистки.

Ранее стало известно, как приготовить постные гречневые оладьи.

Проверено редакцией
Читайте также
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Общество
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Общество
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
В пост пеку этот шоколадный пирог с водой вместо молока — получается сочнее и ароматнее обычного, на вкус 10 из 10
Общество
В пост пеку этот шоколадный пирог с водой вместо молока — получается сочнее и ароматнее обычного, на вкус 10 из 10
Секрет идеального чаепития: пирог, который пекут в Англии с XVII века
Семья и жизнь
Секрет идеального чаепития: пирог, который пекут в Англии с XVII века
пироги
рецепты
яблоки
Великий пост
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредил, о каких болезнях может сигнализировать нечеткость зрения
Отец четырех детей замерз с сыном насмерть в красноярской тайге
Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.