Без яиц и молочки: шоколадный пирог с яблочной начинкой — можно в Великий пост

Шоколадный пирог с яблочной начинкой без яиц и молока — это настоящая находка для тех, кто избегает продуктов животного происхождения или придерживается Великого поста.

Нежный, влажный шоколадный бисквит с ароматными яблочными дольками внутри получается настолько вкусным, что никто и не догадается о его постном составе. Какао придает пирогу насыщенный шоколадный вкус, а яблоки — сочность.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 6 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 1,5 стакана воды, 0,5 стакана растительного масла, 2–3 яблока, ванилин.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. В большой миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, соду, разрыхлитель, соль и ванилин. Добавьте воду и растительное масло, тщательно перемешайте до однородности. Вмешайте в тесто яблоки. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до сухой зубочистки.

