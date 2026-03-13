Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера Прокуратура: капитан задержанного в Швеции судна Sea Owl I имеет гражданство РФ

Капитан танкера Sea Owl I, направлявшегося из бразильского порта Сантос в российский Приморск и перехваченного Береговой охраной Швеции, обладает российским гражданством, сообщила прокуратура. По данным ведомства, в настоящий момент мужчина не задержан. Там также добавили, что его подозревают в использовании поддельных документов, передает ТАСС.

Подозреваемым выступает капитан судна Sea Owl I, российский гражданин. Предварительное расследование, которое я инициировал сегодня, обусловлено подозрением в использовании фальшивого документа, что является тяжким преступлением, и в других нарушениях морского права, — сказали в прокуратуре.

По его словам, в настоящее время проводятся продолжается обыск судна.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск. Корабль под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.

Тем временем появилась информация, что у итальянского острова Лампедуза без экипажа дрейфует российский танкер. Судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом. Над танкером наблюдается столб огня, похожий на выброс пламени из хранилища.