Российский танкер дрейфует без экипажа у берегов Италии RAI: российский танкер дрейфует без экипажа у острова Лампедуза в Италии

Российский танкер дрейфует без экипажа у итальянского острова Лампедуза, передает RAI. По сообщению источника, судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом.

Над танкером наблюдается столб огня, похожий на выброс пламени из хранилища. Согласно сервисам отслеживания судов, к востоку от Лампедузы находится танкер Jupiter.

10 марта американские разведслужбы сообщили о возможной подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива. По информации Вашингтона, Тегеран может предпринимать враждебные действия в морском коридоре, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок.

Ранее сообщалось, что более 70 грузовых судов, включая нефтяные танкеры, выстроились в линию вдоль побережья Ирана вблизи Ормузского пролива и следуют в направлении Оманского залива. Согласно информации источника, в настоящий момент в самом проливе судов не зафиксировано.

До этого китайский балкер Heilan Journey, спасающийся от иранского ракетного обстрела в Ормузском проливе, развил скорость, вдвое превышающую его паспортные характеристики. В течение двух часов 190-метровое судно шло со скоростью 21,5 узла после того, как экипаж стал свидетелем попадания иранских ракет в два танкера, после чего суда загорелись, а команды начали эвакуацию.