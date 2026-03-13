SHOT сообщил, что ВСУ массированно атакуют Адыгею

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали Адыгею беспилотниками. По сообщению канала, над Майкопом сбили около 10 БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По информации SHOT, массированный налет начался около 2:50 мск, активная работа ПВО продолжается до сих пор. Канал отмечает, что свидетели насчитали около 20 взрывов в разных районах города, отметив, что в квартирах трясутся окна и срабатывает автосигнализация.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк беспилотниками. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

Также ночью 12 марта ПВО ликвидировала в небе над Россией 80 беспилотников ВСУ. Как сообщили в МО, 30 БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.