Девочки-подростки избили сверстницу ради мести

В Майкопе группа подростков устроила жестокую расправу над 15-летней сверстницей из мести, сообщает Telegram-канала Baza. Группа из пяти мстительниц подкараулили жертву вечером у ее дома, ожидая, когда она придет с курсов.

Нападавшие сбили девочку с ног и начали избивать, в то время как присутствующие при этом юноши снимали происходящее на мобильные телефоны. Расправу прекратили прохожие, после появления которых толпа подростков скрылась.

Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии с многочисленными гематомами, сотрясением мозга и травмами почек. Мать избитой девочки утверждает, что поводом для нападения стала ревность: парень одной из нападавших расстался с ней из-за ее агрессивного поведения в адрес жертвы.

Выяснилось, что одна из участниц нападения профессионально занимается ММА. Реакция родителей девочек оказалась неоднозначной: в то время как одни вышли на связь, другие отказались признавать серьезность ситуации, назвав произошедшее «обычной дракой».

