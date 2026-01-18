Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:32

Девочки-подростки избили сверстницу ради мести

В Майкопе группа девочек-подростков устроила расправу над школьницей ради мести

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Майкопе группа подростков устроила жестокую расправу над 15-летней сверстницей из мести, сообщает Telegram-канала Baza. Группа из пяти мстительниц подкараулили жертву вечером у ее дома, ожидая, когда она придет с курсов.

Нападавшие сбили девочку с ног и начали избивать, в то время как присутствующие при этом юноши снимали происходящее на мобильные телефоны. Расправу прекратили прохожие, после появления которых толпа подростков скрылась.

Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии с многочисленными гематомами, сотрясением мозга и травмами почек. Мать избитой девочки утверждает, что поводом для нападения стала ревность: парень одной из нападавших расстался с ней из-за ее агрессивного поведения в адрес жертвы.

Выяснилось, что одна из участниц нападения профессионально занимается ММА. Реакция родителей девочек оказалась неоднозначной: в то время как одни вышли на связь, другие отказались признавать серьезность ситуации, назвав произошедшее «обычной дракой».

Ранее в тувинском селе Кызыл-Мажалык произошло нападение с ножом на 17-летнего юношу. Подозреваемым стал первокурсник техникума, который атаковал своего бывшего одноклассника во время новогодней дискотеки. По версии следствия, подозреваемый вызвал сверстника на улицу из-за давнего конфликта и нанес ему ранения, ставшими смертельными.

