30 декабря 2025 в 15:27

Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель

Задержанный за подготовку теракта в Адыгее готовил поджог школьной елки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее мужчина готовил поджог новогодней елки в одной из школ Майкопа, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. После задержания мужчина рассказал о полученных указаниях.

Приехал сюда, в Майкоп. На меня вышли в Telegram, написали, чтобы я в школе елку поджег. И сказали изготовить «коктейли», чтобы елку поджечь. И потом из города уехать, — сказал задержанный.

Ранее сообщалось, что в Твери полиция задержала 18-летнюю студентку по подозрению в поджоге главной новогодней ели города на Советской площади. Девушка стала жертвой телефонных мошенников. Инцидент произошел утром 30 декабря. Подозреваемая подожгла праздничное дерево и попыталась скрыться, однако охрана городской администрации быстро заметила возгорание и потушила его. После этого девушку задержали и доставили в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков. Известно, что молодой человек действовал по указанию мошенников. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 10,5 млн рублей.

