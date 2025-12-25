Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 17:23

Россиянин сжег чужой Mercedes из-за мошенников

В Петербурге мужчина сжег чужой Mercedes из-за долгов перед мошенниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков по указке мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу. Молодой человек проник на территорию крытого паркинга, облил иномарку горючей жидкостью и скрылся после начала пожара. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 10,5 млн рублей.

На допросе задержанный признался, что действовал по указанию телефонных мошенников. Злоумышленники пообещали парню аннулировать все его долги в обмен на выполнение «несложного задания». Подозреваемого вычислили и задержали по месту жительства на Архивной улице в кратчайшие сроки после совершения поджога.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Сейчас оперативники устанавливают личности организаторов преступной схемы, которые вовлекли юношу в криминал. Вместо обещанной финансовой свободы мурманчанину теперь грозят реальный тюремный срок и выплата многомиллионной компенсации.

Ранее на Алтае полиция задержала девятиклассника, который обеспечивал работу мобильных сим-боксов для телефонных мошенников. По инструкции кураторов школьник ежедневно перевозил оборудование на новые съемные квартиры и устанавливал веб-камеры для дистанционного контроля за обстановкой.

Санкт-Петербург
иномарки
поджоги
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.