Россиянин сжег чужой Mercedes из-за мошенников

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков по указке мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу. Молодой человек проник на территорию крытого паркинга, облил иномарку горючей жидкостью и скрылся после начала пожара. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 10,5 млн рублей.

На допросе задержанный признался, что действовал по указанию телефонных мошенников. Злоумышленники пообещали парню аннулировать все его долги в обмен на выполнение «несложного задания». Подозреваемого вычислили и задержали по месту жительства на Архивной улице в кратчайшие сроки после совершения поджога.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Сейчас оперативники устанавливают личности организаторов преступной схемы, которые вовлекли юношу в криминал. Вместо обещанной финансовой свободы мурманчанину теперь грозят реальный тюремный срок и выплата многомиллионной компенсации.

Ранее на Алтае полиция задержала девятиклассника, который обеспечивал работу мобильных сим-боксов для телефонных мошенников. По инструкции кураторов школьник ежедневно перевозил оборудование на новые съемные квартиры и устанавливал веб-камеры для дистанционного контроля за обстановкой.