Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 16:39

Путин призвал военных прокуроров не делать скидок на статус и заслуги

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Должностное положение, статус и прежние заслуги не могут служить оправданием для правонарушений в армии, заявил президент России Владимир Путин на на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он также призвал военных прокуроров уделять приоритетное внимание поддержанию законности в войсках, передает пресс-служба Кремля.

Хочу подчеркнуть, ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, — подчеркнул он.

Помимо этого, глава государства отметил, что прокурорам следует активнее взаимодействовать с другими ведомствами для защиты бойцов специальной военной операции и членов их семей.

Ранее президент России также призвал обеспечить безотказную систему выплат компенсаций участникам СВО и их близким. Глава государства подчеркнул, что помощь должна доходить до каждого без сбоев и задержек. Особое внимание Путин обратил на необходимость своевременного и полного получения средств всеми пострадавшими в приграничных регионах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушедшим на СВО фигурантам коррупционных дел не дадут отсидеться в тылу
«Россия была права»: Дмитриев о ситуации на мировых рынках
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Дальше
Самое популярное
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.