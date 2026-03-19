Путин призвал военных прокуроров не делать скидок на статус и заслуги

Должностное положение, статус и прежние заслуги не могут служить оправданием для правонарушений в армии, заявил президент России Владимир Путин на на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он также призвал военных прокуроров уделять приоритетное внимание поддержанию законности в войсках, передает пресс-служба Кремля.

Хочу подчеркнуть, ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, — подчеркнул он.

Помимо этого, глава государства отметил, что прокурорам следует активнее взаимодействовать с другими ведомствами для защиты бойцов специальной военной операции и членов их семей.

Ранее президент России также призвал обеспечить безотказную систему выплат компенсаций участникам СВО и их близким. Глава государства подчеркнул, что помощь должна доходить до каждого без сбоев и задержек. Особое внимание Путин обратил на необходимость своевременного и полного получения средств всеми пострадавшими в приграничных регионах.