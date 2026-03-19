19 марта 2026 в 16:35

Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры призвал обеспечить безотказную систему выплат компенсаций участникам специальной военной операции и их близким, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства подчеркнул, что помощь должна доходить до каждого без сбоев и задержек.

Самое серьезное внимание следует уделять проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей. Подчеркну, вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев, — подчеркнул он.

Глава государства также заявил о необходимости устранить избыточные барьеры, которые становятся серьезным препятствием для бизнеса. По словам российского лидера, работа в этом направлении крайне важна для сохранения экономического суверенитета.

Путин также отметил, что более 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры в 2025 году. По его словам, правозащитная деятельность прокуроров остается востребованной.

«Россия была права»: Дмитриев о ситуации на мировых рынках
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
