Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО

Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры призвал обеспечить безотказную систему выплат компенсаций участникам специальной военной операции и их близким, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства подчеркнул, что помощь должна доходить до каждого без сбоев и задержек.

Самое серьезное внимание следует уделять проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей. Подчеркну, вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев, — подчеркнул он.

Глава государства также заявил о необходимости устранить избыточные барьеры, которые становятся серьезным препятствием для бизнеса. По словам российского лидера, работа в этом направлении крайне важна для сохранения экономического суверенитета.

Путин также отметил, что более 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры в 2025 году. По его словам, правозащитная деятельность прокуроров остается востребованной.