Путин: более 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры в 2025 году

Более 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на коллегии Генпрокуратуры. По его словам, правозащитная деятельность прокуроров остается востребованной, передает пресс-служба Кремля.

В целом в 2025 [году] в органы прокуратуры обратилось свыше 7 млн человек — 7 млн 700 тыс., — сказал Путин.

Путин также поручил провести детальный и всесторонний анализ результатов внедрения риск-ориентированного подхода в сфере контроля бизнеса. Он отметил, что переход надзорных органов на новую модель позволил существенно сократить число проверок, которые нередко мешали работе предприятий.

Кроме того, глава государства отметил, что необходимо устранить избыточные барьеры, которые становятся серьезным препятствием для бизнеса. По словам российского лидера, работа в этом направлении крайне важна для сохранения экономического суверенитета. Российский лидер заявил о необходимости детально проанализировать результаты уже принятых мер и двигаться дальше, освобождая бизнес от лишних ограничений.