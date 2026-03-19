Путин заявил о необходимости убрать избыточные барьеры для бизнеса

Необходимо устранить избыточные барьеры, которые становятся серьезным препятствием для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По словам российского лидера, работа в этом направлении крайне важна для сохранения экономического суверенитета, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также заявил о необходимости детально проанализировать результаты уже принятых мер и двигаться дальше, освобождая бизнес от лишних ограничений. Особое внимание, как отметил Путин, следует уделить поддержке средних и малых производств, для которых бюрократические барьеры наиболее чувствительны.

Это крайне важно для экономического суверенитета России и для стабильной работы промышленности и особенно средних и малых производств, — подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил, что более 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры в 2025 году. По его словам, правозащитная деятельность прокуроров остается востребованной.