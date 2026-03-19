Путин призвал прокуроров подумать о риск-ориентированном подходе

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры поручил провести детальный и всесторонний анализ результатов внедрения риск-ориентированного подхода в сфере контроля бизнеса. Он отметил, что переход надзорных органов на новую модель позволил существенно сократить число проверок, которые нередко мешали работе предприятий, сообщает пресс-служба Кремля.

Сейчас нужно детально всесторонне проанализировать итоги применения такого подхода и дальше убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры, — добавил Путин.

Особое внимание, как отметил президент , следует уделить поддержке средних и малых производств, для которых бюрократические барьеры наиболее чувствительны.

В ходе заседания Путин также отметил, что более 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры в 2025 году. По его словам, правозащитная деятельность прокуроров остается востребованной.

Прокуроров также призвали не делать скидок на статус и заслуги военных при расследованиях правонарушений в армии. Путин рекомендовал уделить особое внимание поддержанию правопорядка в вооруженных силах страны и в вопросах поддержки участников СВО.