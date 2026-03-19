Психолог оценила инициативу отправлять бездетных женщин к специалисту

Психологическая помощь необходима молодым матерям, а не только бездетным женщинам, рассказала «ФедералПресс» медицинский психолог Ольга Заигрина. Она отметила, что особенно в помощи нуждаются родители детей с ментальными особенностями.

Я воздержусь от критики: у них есть, наверное, причины это делать, и какая-то логика в этом есть. Я только хотела бы обратить внимание, что множество родивших женщин нуждаются в помощи психолога, особенно мамы детей с ментальными особенностями, с тяжелыми множественными нарушениями, с генетическими изменениями или с «легкими» дисфункциями типа СДВГ, — рассказала Заигрина.

Психолог подчеркнула, что пациентка должна сама захотеть помощи. По ее словам, в некоторых случаях может понадобиться длительная психотерапия, которая займет несколько лет.

Ранее депутат Леонид Огуль заявил, что женщин, которые не хотят иметь детей, не будут принуждать посещать психолога. По словам парламентария, мера призвана поспособствовать оказанию информационной и психологической поддержки.