Звезда «Ландышей» Ника Здорик рассказала, о чем ей пишут жены бойцов СВО Здорик рассказала, что жены бойцов СВО делятся в письмах своими переживаниями

Сериал «Ландыши» подарил женам бойцов СВО надежду и веру, поделилась мнением с NEWS.ru сыгравшая в этой картине актриса Ника Здорик. Она добавила, что после выхода ленты на экраны многие женщины пишут ей трогательные письма о судьбах своих мужей-военнослужащих.

Письма — это истории живых людей, и каждая из них оставляет во мне боль. Недавно мне написала девушка, что благодаря нашей картине ей захотелось жить [после гибели мужа]. «Я просто умирала каждый день, спасибо, что подарили мне силы и надежду», написала она, — отметила собеседница.

По сюжету, во втором сезоне героиня Здорик отправляется на поиски возлюбленного, который пропал во время боевого задания на СВО. Актриса призналась, что съемки давались ей нелегко из-за переживаний за судьбу российских военных. Она выразила мнение, что повзрослела за время работы над проектом.

Многие говорят, что после второго сезона «Ландышей» у меня изменились глаза. Пишут, что я повзрослела. Это действительно так, хотя между сезонами прошло всего полгода, — сообщила артистка.

Ранее Здорик согласилась с мнением критиков, которые ностальгируют по советским фильмам. По мнению актрисы, современному кинематографу не хватает историй о простых людях и искренних чувствах.

Ника Здорик назвала своего экс-возлюбленного Стаса Пьеху тревожным человеком. По словам артистки, причиной их расставания стала несовместимость темпераментов.