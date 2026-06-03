Телеведущая Стриженова объяснила, в чем следует брать пример с Голливуда Телеведущая Стриженова: в голливудском кино закладываются нужные стране смыслы

Каждый американский фильм содержит нужные США внутренние смыслы, выразила мнение в беседе с NEWS.ru актриса и ведущая Первого канала Екатерина Стриженова на мероприятиях в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Она добавила, что российское кино может и должно перенять этот положительный опыт.

Голливудские режиссеры даже в развлекательные блокбастеры закладывают определенные смыслы, которые они хотят донести [до общества]... На уровне нашего государства нужно снимать фильмы, которые рассказывают о стране, о людях, которые не отдельно существуют от зрителя, — высказалась Стриженова.

Она выразила мнение, что многие из современных отечественных проектов тоже обладают социальной значимостью, но не все. Деятелям кино надо стремиться к тому, чтобы их работы несли важные общественные смыслы, полагает исполнительница. В качестве положительных примеров она привела сериалы «Ландыши» о Донбассе и «Молодежку», который замотивировал подростков заниматься спортом.

Самый короткий путь к зрителю — это сериал, зрители на них «подсели». Все спрашивают друг друга [о просмотренных киноновинках], советуют... Уже есть [отечественные] проекты, которые нацелены на воспитание молодежи и прививают любовь к родине, — резюмировала Стриженова.

Ранее режиссер Александр Стриженов объяснил, почему в фильме «Любовь-морковь» в главной женской роли снял Кристину Орбакайте, а не свою жену Екатерину. Кинодеятель объяснил, что пригласил дочь Аллы Пугачевой на главную роль из-за ее внешнего сходства с Гошей Куценко, сыгравшего главную мужскую роль.

Стриженов также сообщил, что актера Андрея Краско похоронили в костюме, в котором он играл в фильме «Любовь-морковь». Режиссер отметил, что проект стал последним для Краско: завершив работу, он уехал в Одессу на съемки сериала «Ликвидация» и умер.