«Какая радость!»: появился снимок потерявшего волосы Михаила Ефремова

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем Telegram-канале фото с Михаилом Ефремовым, потерявшим волосы. В частности, она восхитилась игрой актера после премьеры спектакля «Без свидетелей» с его участием в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Телеведущая отметила его выдающийся талант и новый образ.

Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! — написала она.

До этого сообщалось, что Ефремов исполнит главную роль в психологической драме режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.

Адабашьян рассказал, что Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии, ему интересно работать. По его словам, на площадке царит деловая и спокойная атмосфера.

Ранее стало известно, что спектакль «Без свидетелей» вызвал высокий спрос — билеты на оба дня были распроданы за четыре часа после начала продаж. Вскоре часть из них появилась на вторичных площадках с существенной наценкой. На сторонних платформах предлагались места в бельэтаже — от 13,5 до 48 тыс. рублей, в партере цены доходили до 72,9 тыс. рублей.