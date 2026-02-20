Зимняя Олимпиада — 2026
«Какая радость!»: появился снимок потерявшего волосы Михаила Ефремова

Телеведущая Стриженова опубликовала фото Михаила Ефремова после спектакля

Актер Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» Актер Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва‭»
Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем Telegram-канале фото с Михаилом Ефремовым, потерявшим волосы. В частности, она восхитилась игрой актера после премьеры спектакля «Без свидетелей» с его участием в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Телеведущая отметила его выдающийся талант и новый образ.

Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова!написала она.

До этого сообщалось, что Ефремов исполнит главную роль в психологической драме режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.

Адабашьян рассказал, что Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии, ему интересно работать. По его словам, на площадке царит деловая и спокойная атмосфера.

Ранее стало известно, что спектакль «Без свидетелей» вызвал высокий спрос — билеты на оба дня были распроданы за четыре часа после начала продаж. Вскоре часть из них появилась на вторичных площадках с существенной наценкой. На сторонних платформах предлагались места в бельэтаже — от 13,5 до 48 тыс. рублей, в партере цены доходили до 72,9 тыс. рублей.

