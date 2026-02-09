Перекупщики продают билеты на Ефремова за 50 тыс. рублей Билеты на спектакль с Ефремовым раскупили за четыре часа

Спектакль «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова, запланированный на 25 и 26 марта, вызвал высокий спрос — билеты на оба дня были распроданы в течение четырех часов после начала продаж, передает Telegram-канал SHOT. Вскоре часть билетов появилась на вторичных площадках с существенной наценкой.

Так, место в первом ряду партера, изначально стоившее 25 тыс. рублей, перепродается теперь за 50 тыс. Билет в первый ряд бельэтажа, официальная цена которого составляла 8 тыс., теперь предлагают за 12 тыс. рублей.

Известно, что Ефремов исполнит главную роль в психологической драме режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.

Адабашьян рассказал, что Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии, ему интересно работать. По его словам, на площадке царит деловая и спокойная атмосфера.

В 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое привело к гибели курьера Сергея Захарова. Актер досрочно освободился из колонии в Белгородской области в марте 2025 года.