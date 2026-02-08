Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 03:01

Названа дата первого выхода Ефремова на сцену после освобождения

Актер Ефремов 25 марта выйдет на сцену театра впервые после освобождения

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии появится на театральной сцене. Спектакль «Без свидетелей» пройдет в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», премьерные показы назначены на 25 и 26 марта, указано на сайте учреждения.

По информации с официального сайта театра, Ефремов исполнит главную роль в психологической драме режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.

История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История, в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади, — рассказали о постановке в театре.

Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы после ДТП, произошедшего 8 июня 2020 года, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Свой срок актер отбывал в колонии Белгородской области и был условно-досрочно освобожден в марте 2025 года.

Ранее артист Иван Охлобыстин указал, что Ефремов после условно-досрочного освобождения дистанцировался ото всех. Однако, по его словам, актер в данный момент занят подготовкой к спектаклю и полон сил. Предположительно, знаменитость посетил две очные репетиции.

Михаил Ефремов
спектакли
театры
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Череда болезней, инсульт, слова об СВО: как живет солистка «Город 312» Ая
Финский аэропорт могут закрыть из-за отсутствия туристов из РФ
Тигренок в Приморье провел «смертельную драку» с травинкой
В Москве в ходе реставрации здания найден огромный клад
День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым
Атаки на Белгородчину 8 февраля: блэкаут, Гладков под обстрелом, детали
В России для новорожденных введут новые тесты на редкие болезни
Раскрыты перспективы для ВС России после освобождения Поповки
«Тупиковая позиция»: в ГД дали оценку намерениям Зеленского на ДНР
Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги
Захарова указала Израилю на фактор роста антисемитизма в ЕС
Названа дата первого выхода Ефремова на сцену после освобождения
В Москве разогнали «сходку» сатанистов
Ким Чен Ын раскритиковал власти КНДР за ошибки в развитии деревень
Понедельник в ближайшие месяцы будет самым «нерабочим» из будних
Часть жителей Запорожской области лишилась электричества
Белоусов обратился к военным полицейским
Распространение вируса Нипах заставило страны Азии принять особые меры
Тело ребенка вытащили из брянской реки
В трех аэропортах России введены ограничения в работе
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.