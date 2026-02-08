Названа дата первого выхода Ефремова на сцену после освобождения Актер Ефремов 25 марта выйдет на сцену театра впервые после освобождения

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии появится на театральной сцене. Спектакль «Без свидетелей» пройдет в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», премьерные показы назначены на 25 и 26 марта, указано на сайте учреждения.

По информации с официального сайта театра, Ефремов исполнит главную роль в психологической драме режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.

История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История, в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади, — рассказали о постановке в театре.

Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы после ДТП, произошедшего 8 июня 2020 года, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Свой срок актер отбывал в колонии Белгородской области и был условно-досрочно освобожден в марте 2025 года.

Ранее артист Иван Охлобыстин указал, что Ефремов после условно-досрочного освобождения дистанцировался ото всех. Однако, по его словам, актер в данный момент занят подготовкой к спектаклю и полон сил. Предположительно, знаменитость посетил две очные репетиции.