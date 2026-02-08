Названа дата первого выхода Ефремова на сцену после освобождения

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии появится на театральной сцене. Спектакль «Без свидетелей» пройдет в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», премьерные показы назначены на 25 и 26 марта, указано на сайте учреждения.
По информации с официального сайта театра, Ефремов исполнит главную роль в психологической драме режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.
История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История, в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади, — рассказали о постановке в театре.
Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы после ДТП, произошедшего 8 июня 2020 года, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Свой срок актер отбывал в колонии Белгородской области и был условно-досрочно освобожден в марте 2025 года.
Ранее артист Иван Охлобыстин указал, что Ефремов после условно-досрочного освобождения дистанцировался ото всех. Однако, по его словам, актер в данный момент занят подготовкой к спектаклю и полон сил. Предположительно, знаменитость посетил две очные репетиции.