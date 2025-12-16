Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:51

«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО

Охлобыстин заявил, что Ефремов дистанцировался от коллег после УДО

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения дистанцировался ото всех, заявил артист Иван Охлобыстин изданию StarHit. По его словам, в данный момент Ефремов занят подготовкой к спектаклю и полон сил.

Я не нахожу в себе дерзости его отвлекать. Он дистанцировался, тяжело все это, — сказал Охлобыстин.

Ранее режиссер Никита Михалков рассказал, что взял Ефремова в свою команду театра «Мастерская 12», так как он за время заключения изменился и осознал причины трагедии. Иначе «это кончилось бы еще страшнее», сказал кинематографист.

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того, как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.

До этого стало известно, что Ефремов нашел тело бывшей супруги, актрисы Ксении Качалиной, возле кровати в захламленной квартире. По данным Telegram-канала SHOT, он приехал с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь. Качалина умерла на 55-м году жизни, она страдала алкоголизмом.

Иван Охлобыстин
Михаил Ефремов
актеры
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.