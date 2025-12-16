«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО Охлобыстин заявил, что Ефремов дистанцировался от коллег после УДО

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения дистанцировался ото всех, заявил артист Иван Охлобыстин изданию StarHit. По его словам, в данный момент Ефремов занят подготовкой к спектаклю и полон сил.

Я не нахожу в себе дерзости его отвлекать. Он дистанцировался, тяжело все это, — сказал Охлобыстин.

Ранее режиссер Никита Михалков рассказал, что взял Ефремова в свою команду театра «Мастерская 12», так как он за время заключения изменился и осознал причины трагедии. Иначе «это кончилось бы еще страшнее», сказал кинематографист.

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того, как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.

До этого стало известно, что Ефремов нашел тело бывшей супруги, актрисы Ксении Качалиной, возле кровати в захламленной квартире. По данным Telegram-канала SHOT, он приехал с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь. Качалина умерла на 55-м году жизни, она страдала алкоголизмом.